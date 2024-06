Via libera al rendiconto di gestione, opposizione all'attacco: "Vi state vendendo tutto"

Via libera del consiglio comunale di Salerno al rendiconto della gestione 2023. Il provvedimento finanziario è passato coi voti della sola maggioranza (unica astenuta la consigliera Sara Petrone) ed ha scontato le polemiche legate al ritardo con il quale la giunta lo ha approvato, praticamente al limite dei termini previsti dalla norma.

La relazione

La prima ad intervenire è stata l’assessore al Bilancio, Eva Avossa, che ha fatto il punto sul rendiconto: “Nel 2023 – ha affermato - si è assistito ad un miglioramento delle condizioni della cassa. Si è fatto ricorso alle anticipazione solo per finanziare alcune attività. L’ente nel corso del 2023 non ha contratto ulteriore indebitamento, recuperando l’economia di vecchi mutui che sono stati utilizzati per manutenzione”. Sul Pnrr, invece, sono “33 gli interventi ammessi a finanziamento nel Pnrr”. L’assessore, inoltre, ha sottolineato che vi sono stati “fatti di rilievo che ci consentono di guardare con fiducia al 2024”, a cominciare dal “riconoscimento di una maggiore dotazione sul fondo di solidarietà comunale per un milione e 600mila (somma già incassata dall’ente) e l’alienazione dell’area prog 1”.

Gli interventi

Parole che non hanno convinto la minoranza. “Finiamo per dire sempre le stesse cose – ha attaccato Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia - e voi finite sempre col fare le stesse cose. Quelle che ci hanno portato ad un passo dal default. Per la prima volta la giunta approva con così tanto ritardo il conto consuntivo. Questo dimostra la difficoltà con la quale lo avete chiuso, peraltro con una parziale copertura del disavanzo tecnico”. “Vi state vendendo tutto – ha aggiunto Dante Santoro - arriverà il giorno in cui vi venederete pure il comune. La mia domanda è: per fare cosa? Per consegnarci quale Salerno?”. Dura anche la consigliera del Movimento Cinque Stelle, Claudia Pecoraro: “Avete raccontato una favola alla città, dicendo che non avevamo alcun problema di tipo finanziario e che tutto era colpa del covid. Oggi la cattiva gestione delle casse del Comune a chi la imputate? Perché oggi dimostrate di non sapere amministrare”. Dalla maggioranza, invece, è arrivato il distinguo di Barbara Figliolia, che nonostante il voto a favore ha messo alcuni paletti: “La mole dei documenti che ci è stata inoltrata richiede tempo e un approfondimento specifico e una conoscenza della materia che può anche mancare, come del resto in moltissimi di noi manca, dal momento che non si può essere tuttologi. Desidero dunque che in questa sede mi venga fugato ogni dubbio, che ogni mia perplessità sia allontanata. Se mi viene confermato in modo solenne che il documento è vero, certo e reale, non ho alcuna difficoltà ad esprimere ancora una volta un voto favorevole sul bilancio”.