Europee 2024, Renzi: "Maraio capolista al Sud per la lista Stati Uniti d'Europa"

“Sarà Enzo Maraio il capolista al Sud”. Ad annunciarlo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della presentazione del simbolo della lista "Stati Uniti d'Europa" formata insieme ad Emma Bonino.

L'assist di Renzi

Renzi ha anche aggiungo: “Il Psi viene da una tradizione diversa ma chi dice no a questo Pd, che è troppo vicino al Movimento Cinque Stelle, e sceglie questo percorso lo guida”. Il segretario del Psi, originario di Salerno, sarà dunque in campo per guidare la lista nelle elezioni del prossimo 8 e 9 Giugno.