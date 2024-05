Rete fognaria, altri 3 milioni di euro per il completamento dei lavori a Sarno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al via il progetto Sarno-Gori: ulteriori 3 milioni di euro per il completamento della rete fognaria, 7 chilometri di rete fognaria e 2 impianti di sollevamento. Anna Robustelli, consigliere dell'Ente Idrico Campano e consigliere comunale a Sarno è chiara sull'argomento: "Prioritariamente la mia politica è incentrata sui sottoservizi idrici e fognari. Al progetto Sarno-Regione, con i cantieri aperti sul nostro territorio, affianchiamo il progetto Sarno-Gori per il completamento della rete fognaria. Ulteriori investimenti per circa 3 milioni di euro per 7 chilometri di rete fognaria e 2 impianti di sollevamento che si aggiungono ai 5 milioni di euro del progetto Sarno-Regione. E siamo a 8 milioni di euro solo per la rete fognaria a cui vanno sommati i 5 milioni di euro per la rete idrica. Complessivamente, parliamo, al momento, di 13 milioni di euro di investimenti per Sarno. Questa è una politica che parla di priorità, di fatti e numeri. Incontrovertibili, che non hanno precedenti. Tutto questo senza mettere le “mani in tasca” ai sarnesi, tutti finanziamenti sovra comunali. Mentre per la rete idrica i lavori sono in dirittura di completamento - la cui tempistica è dettata dal Pnrr - il progetto Sarno-Regione è già in corso con i vari cantieri sul nostro territorio, ma il Sarno-Gori è una “dote” che lascio alla futura amministrazione entrante. La mia politica è “Sarno-centrica”, il mio unico interesse è la visione sistemica, in chiave anche ecosostenibile, dello sviluppo del nostro territorio che, imprescindibilmente, deve parlare la lingua delle infrastrutture idriche e fognarie. E la mia politica ha un’azione stringente tra la visione dello sviluppo di dette infrastrutture, la progettazione, copertura finanziaria e realizzazione. La “dote” che lascio, 3 milioni di euro, per il completamento della rete fognaria è già attuazione". I lavori partiranno nella prima decade di giugno e termineranno entro luglio 2025. Intanto, in via Voscone procedono celermente i lavori per la predisposizione degli allacci fognari portati a 13. Parallelamente, in via Ingegno la ripavimentazione - a seguito della sostituzione della condotta idrica - è in dirittura di ultimazione lavori mentre sono, ancora, in corso i lavori per il tratto di rete fognaria. A Foce pure si sta completando la cameretta idrica e i rifacimenti di condotta idrica sostituita. "Questa è una politica che parla al presente, metro dopo metro di condotta si sta ammodernando e completando l’infrastruttura idrica e fognaria di Sarno", ha concluso la Robustelli che ieri ha tenuto un tavolo tecnico al Comune di Sarno per la pianificazione dei prossimi interventi sulla rete fognaria in città.