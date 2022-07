"Stop Nato": l'iniziativa del Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti nel Vallo di Diano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I militanti del Movimento Nazionale - la Rete dei Patrioti hanno effettuato un'affissione nel Vallo di Diano per dire ancora una volta stop alla guerra per procura da parte della NATO. Dopo 4 mesi dall'inizio della crisi Ucraina, non sembra voglia fermarsi la spirale di violenza alle porte d'Europa; a soffiare sul fuoco di questa guerra sono UE e NATO, che continuano a fornire armi e ad emettere sanzioni, anziché cercare la via diplomatica per la fine delle ostilità. Intanto in Europa aleggia lo spettro della crisi energetica e della recessione economica, dovuto alle speculazioni effettuate dall'alta finanza sulle materie prime come grano, petrolio e gas, fondamentali per la produzione industriale e alimentare europea e mondiale. Non solo le sanzioni non hanno fatto male alla Russia, ma hanno avuto l'effetto di un boomerang sugli stati europei, e a pagare le conseguenze di queste decisioni scellerate sono i semplici cittadini che hanno subito rincari praticamente su tutto. È arrivato il momento di dire basta alla guerra, è arrivato il momento della diplomazia e di mettere un freno all'arroganza degli USA e della sua longa manus nel mondo. STOP NATO!