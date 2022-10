Riduzione canone suolo pubblico, ok all'odg in consiglio comunale a Battipaglia: plaude Civica Mente

Nell'ultimo consiglio comunale di Battipaglia, su proposta dei consiglieri Maurizio Mirra e Luigi D'Acampora, l'intera minoranza impegnò l’assise a fornire un indirizzo all'amministrazione in merito alla proroga della riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per le attività di somministrazione di cibi e bevande. L'amministrazione, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, ha recepito tale indirizzo, e proporrà nel prossimo consiglio comunale l'estensione dell'agevolazione fino al 6 gennaio prossimo.

La reazione

"Siamo soddisfatti in quanto questa proposta fornirà un minimo di ossigeno ai commercianti, strangolati dal caro energia - afferma il consigliere comunale di Civica Mente Mirra - Inoltre, da un punto di vista strettamente politico, rappresenta un passo importante dopo anni di mortificazione del consiglio comunale, ridotto a un semplice posto dove ratificare gli atti dell'amministrazione. Abbiamo sempre rappresentato come il consiglio debba ritornare il centro della vita politica, che debba uscire dalle stanze autoreferenziali della casa comunale e veicolare le proposte dei cittadini, dalle associazioni di categoria, degli organismi di partecipazione e dalla società civile. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, di essere una minoranza propositiva ed attenta ai bisogni della collettività. Il nostro #sipuòfare non è uno slogan ma un vessillo che guida la nostra azione politica".

"Questa non è l'unica proposta che stiamo mettendo in campo per fronteggiare le conseguenze del caro energia" afferma il consigliere Azzurra Immediata che spiega: "Nei prossimi giorni, grazie alla proficua collaborazione tra noi consiglieri di minoranza, verranno presentate ulteriori proposte che permettano, anche a livello locale, di apportare un contributo a questo enorme problema che sta ricadendo pesantemente su famiglie, attività commerciali ed imprese". In merito, invece, ai nuovi orari stabiliti per la movida cittadina, Civica Mente esprime qualche perplessità: "Nell'essere minoranza propositiva non possiamo non approfittarne per segnalare che, nello stabilire le nuove modalità per l'intrattenimento musicale, sarebbe stato utile confrontarsi con gli esercenti prima di fissare tetti e orari. Consentire iniziative musicali dalle 18 alle 22 ci rimanda ai paesi scandinavi, ahimè non per il senso civico".