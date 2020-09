Salerno, Lega all’attacco: “Basta lasciare le spiagge nel degrado”

“Il totale disinteresse del Comune di Salerno per il decoro delle nostre spiagge dimostra come le amministrazioni del Pd ignorano del tutto il mare come risorsa”. Lo denunciano il coordinatore salernitano della Lega Rosario Peduto e il delegato alla vivibilità dei quartieri e al decoro urbano Matteo Cucino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La polemica

I due esponenti del partito di Matteo Salvini segnalano i cumuli di rifiuti nell’area antistante la spiaggia della “Baia”, che “è solo l’ultimo degli episodi che possiamo annotare. In particolare, la situazione in cui versa la zona non è solo mortificante ma è anche pericolosa: i rifiuti ormai praticamente impediscono l’accesso in sicurezza alla spiaggia libera, storicamente frequentata da tanti cittadini salernitani. Chiediamo un rapido intervento di pulizia nell’area e pretendiamo che al più presto si provveda ad avviare una riqualificazione complessiva della zona” concludono Peduto e Cucino.