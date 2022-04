Erba incolta e rifiuti non raccolti nei quartieri e sul lungomare: la denuncia di Celano (Fi)

“Interi quartieri della città hanno ormai assunto le sembianze di una giungla, con erbacce cresciute ai margini dei marciapiedi e dei palazzi e con aiuole incolte e siepi particolarmente ed incredibilmente alte”. Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano che, a seguito di diverse segnalazioni, ha presentato un’interrogazione al sindaco Vincenzo Napoli.

Le criticità

L’esponente di centrodestra entra nel merito delle problematiche: “Le aiuole con erba alta sono, evidentemente, divenute ricettacoli di rifiuti di ogni genere ed habitat naturale di animali di ogni specie; in particolare il lungomare della zona orientale (lungomare Tafuri e Marconi) evidenzia uno stato di abbandono e di incuria senza precedenti, indegno per una città europea e turistica. Per Celano, quindi, “l’assenza anche di servizi minimi è palese, come è evidente ormai l’incapacità di un’Amministrazione che ha relegato Salerno in condizioni di degrado non più tollerabili, nonostante la pesante imposizione tributaria a carico dei cittadini; in altre città, Amministrazioni cosi deficitarie ed incapaci sarebbero costrette ad andar via”.

Le richieste

Infine, Celano chiede di sapere “se e quando l’Amministrazione ritenga, finalmente, di intervenire per porre fine allo stato di degrado ed abbandono in cui versa la città, assicurando quantomeno servizi minimi ed essenziali; quando si intenda procedere ad una manutenzione del verde pubblico che ha assunto ormai condizioni vergognose, evitando di degradare ulteriormente l’immagine della città; se si intenda intervenire immediatamente per ripristinare condizioni di decenza e di vivibilità nei quartieri ed, in particolare sul lungomare della zona orientale (lungomare Tafuri e Colombo) che si presenta come una sorte di giungla per l’inesistenza di manutenzione delle aiuole e la presenza di rifiuti di ogni genere”.