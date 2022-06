Rifiuti in strada e inciviltà, Loffredo: "Uno sforzo in più per una Salerno più turistica"

“Se vogliamo che Salerno cresca e diventi a tutti gli effetti una meta turistica, occorre uno sforzo in più”. Lo ha detto il presidente del consiglio comunale Dario Loffredo: “In questi giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini e commercianti scontenti. Per la presenza di rifiuti in strada legata agli incivili, per il mancato potenziamento di alcuni servizi come i trasporti o gli Info point. E per il fatto che, in particolare la domenica, le attività del terziario restano chiuse per gran parte della giornata, rendendo dunque meno appetibile la passeggiata per i salernitani, ma sopratutto per i tanti visitatori che stanno arrivando sia dall'Italia che dall'estero. So bene che veniamo tutti fuori da un momento molto difficile e che le restrizioni imposte dalla pandemia hanno colpito duramente le tasche degli operatori del settore. Ma sono certo – continua Loffredo – che uno sforzo in più oggi porterà a un risultato migliore domani. Le segnalazioni ricevute non devono restare lettera morta e neppure trasformarsi in critiche gratuite. Se vogliamo che le cose cambino rimbocchiamoci le mani e pensiamo a come dare ancora maggiore valore al lavoro che sta svolgendo l'amministrazione comunale, con l'impegno egregio degli assessori al ramo, di concerto a tanti operatori del turismo, della cultura e del commercio. Proviamo a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ad offrire un servizio più completo”.

L'appello

Per costruire una mentalità turistica, è il parere di Loffredo, occorre del tempo, “ma se non partiamo mai, e con il piede giusto, non raggiungeremo fino in fondo il risultato. Tenere aperte le attività commerciali di domenica, prolungare l'orario di chiusura, magari potrebbe servire ad intercettare nuovi flussi. Anche il Comune, naturalmente, dovrà fare la sua parte, promuovendo, così come sta facendo, iniziative di richiamo ed adoperandosi per risolvere alcune criticità in termini di viabilità, pulizia e decoro urbano. Come sempre, si vince se si fa squadra. Sono pronto ad ascoltare tutti, a ricevere suggerimenti e consigli e a fare da tramite tra la gente ed i miei colleghi”.