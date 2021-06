Rigenerazione urbana: esclusi i piccoli comuni, l'appello di Castellabate

Notevole preoccupazione sul tema degli interventi relativi alla rigenerazione urbana, da parte del Comune di Castellabate: la maggior parte dei piccoli Comuni, quelli cioè con meno di 15.000 abitanti, verrà esclusa da due fondi destinati agli Enti locali e previsti dalla Legge di bilancio n. 160/2019, con risorse impiegabili per finanziare sfide fondamentali per il futuro dei territori e delle comunità.

L'allarme è stato lanciato con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 94 del 25 giugno 2021, visto che a tale situazione non viene posto rimedio neppure con il Recovery Plan che taglia, ancora una volta, fuori i piccoli Comuni, e che sussistono inoltre notevoli disparità in ambito territoriale. Nella delibera l’amministrazione si fa parte attiva affinché il Governo modifichi il DPCM del 21 gennaio 2021 ed estenda a tutti i Comuni la possibilità di ottenere contributi per finanziare gli interventi di rigenerazione urbana e non escluda i Comuni sotto i 15.000 abitanti dai fondi da assegnare in forza del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Parla il sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri