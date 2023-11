Salerno, rimpasto sempre più vicino: Loffredo e Avossa in pole per entrare in giunta

Sempre più vicino il rimpasto a Salerno. Come riporta il Mattino, il tutto dovrebbe avvenire entro la fine del mese o comunque dopo il consiglio comunale in programma per il 30 novembre.

Chi entra chi esce

In uscita l’assessore all’Urbanistica, Michele Brigante, e l’assessore al Bilancio, Paola Adinolfi. Ad entrare in giunta Dario Loffredo (che si dimetterà da presidente del consiglio per fare posto a Michele Caramanno) ed Eva Avossa, già vicesindaco nelle giunte passate. Blindato, invece, il nome dell’assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali.