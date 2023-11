Rimpasto al Comune, Polverino: "Io fuori dalla Giunta? Resto al mio posto, presto novità e nuove proposte"

Il suo nome era quotato tra i possibili ingressi nella Giunta Comunale di Salerno. Ma, nel rimpasto che ha visto entrare Dario Loffredo ed Eva Avossa al posto di Michele Brigante e Paola Adinolfi, di lui non vi è traccia. Nonostante ciò, il consigliere comunale Fabio Polverino (Salerno dei Giovani) è pronto a continuare il suo lavoro e, prossimamente, annuncerà nuove proposte per la città.

Il post

Polverino, con un post sui social, racconta: “Tante sono state le chiamate, i messaggi e le attestazioni di stima che mi sono pervenute da amici e concittadini e che avevano tutte un unico denominatore, quello della fiducia verso la mia persona con l'incoraggiamento a fare sempre meglio. Resto tranquillamente al mio posto e continuerò a lavorare ancora di più per la nostra città con "responsabilità, compostezza e soprattutto con professionalità e capacità" come riportato da alcuni organi di stampa. Ringrazio gli assessori uscenti Paola Adinolfi e Michele Brigante per il lavoro svolto e con cui ho avuto fin dal primo istante un rapporto sincero, fattivo e collaborativo. In particolare con la professoressa Adinolfi ho condiviso le tematiche di Bilancio dove abbiamo raggiunto importanti risultati (non scontati!) che ci hanno permesso di apportare un piano per mettere in sicurezza i conti, chiedendo e ottenendo al tavolo del Mef flessibilità e riconoscimento di quote parte di fondi mai concessi prima. Nei prossimi mesi presenterò diverse novità e nuove proposte per la nostra città nate dal confronto quotidiano con i cittadini e che avranno al centro i giovani, l’innovazione, i quartieri, il commercio, gli eventi” conclude Polverino.