"Rioniamo", primo bilancio di attiva di Potere al Popolo Agro Nocerino-Sarnese

Rioniamo è “un viaggio nei quartieri del presente per costruire la Nocera del futuro”: è così che Potere al Popolo Agro Nocerino-Sarnese, insieme alla candidata sindaca Erminia Maiorino, hanno presentato ormai un mese fa l’iniziativa che li ha visti percorrere i quartieri della città, per parlare con le persone che ci vivono e ascoltare le loro storie quotidiane. Una delle caratteristiche di Nocera è che i suoi quartieri sono ben definiti, hanno ognuno la propria storia, delle feste popolari tutte loro, una comunità che si identifica fieramente con essi: per questo motivo Potere al Popolo ha ritenuto di doverne ascoltare le voci e ricavarne insegnamenti e stimoli per un’idea di città che sia giusta per tutt*, accessibile per tutt*, bella da vivere per tutt*.

Il tour ha finora toccato le tappe Arenula, Casolla, Cicalesi e Vescovado: quattro quartieri densamente popolati, e molto diversi tra loro. Così come sono state diverse e cariche di suggerimenti le risposte alle domande poste a* cittadin* attraverso il questionario.Il quartiere Arenula e quello di Cicalesi si dicono ben serviti da attività commerciali e scuole, e si ritengono sufficientemente ben collegati all’ospedale, ma eccessivamente gravati dal traffico automobilistico e dallo smog. Nel quartiere Arenula, in particolare, insieme allo smog viene vissuta come problematica la vicinanza con il fiume. Elementi meno evidenti nei quartieri di Casolla e Vescovado, dove, seppure la vicinanza con l’ospedale viene ritenuta soddisfacente, lo stesso non si può dire per tutti gli altri servizi. In entrambi i quartieri abbiamo riscontrato un senso di abbandono che gli abitanti provano da parte del Comune: si lamenta una scarsa illuminazione, una segnaletica insufficiente, una mancanza di valorizzazione pressoché totale. Il Vescovado, ovviamente, ha espresso il suo sdegno per la questione dei prefabbricati, fatiscenti e degradati – una vergogna cittadina da 40 anni.

Ci sono però elementi che accomunano tutti e quattro i quartieri finora visitati: l’insoddisfazione per la cura e la manutenzione di strade e marciapiedi, l’assenza totale di eventi culturali e di intrattenimento, la mancanza o la scarsa cura delle aree verdi, l’impossibilità per bambin* e anzian* di accedere a centri di aggregazione. Forse questa è una delle cose che più colpisce: saranno gli anni difficili che abbiamo trascorso, sarà la voglia di invertire una rotta che viene da più lontano, fatta di frammentazione sociale e disimpegno civile, ma la cosa che più è emersa dall’incontro con le persone è un desiderio di stare insieme, un bisogno di umanità.

La candidata Sindaca Erminia Maiorino rilancia l’appuntamento per i prossimi fine settimana: «Rioniamo si sta dimostrando un esperimeno ben riuscito di scambio di idee e di opinioni. Alcune delle risposte che stiamo ricevendo erano ampiamente attese, ma altre ci hanno sorpreso: i cittadini e le cittadine di Nocera desiderano aree verdi, desiderano meno auto, desiderano luoghi dove potersi incontrare e dove far giocare i loro figli. Questa città ha voglia di rinascere, e con uno spirito che non possiamo che condividere totalmente: e cioè quello dell’aggregazione e dell’inclusione. La città di Nocera ha molto da dire, e merita di essere ascoltata: per questo il nostro tour continua nei prossimi fine settimana con nuovi appuntamenti, sempre all’insegna del dialogo e della commistione tra proposte politiche e perfomance artistiche. Vi aspettiamo!».