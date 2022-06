Rissa a Campolongo, Cirielli (FdI): “E' emergenza sociale”

“L’ennesima inaccettabile rissa tra extracomunitari, questa volta a Campolongo, che si sono feriti vicendevolmente con armi da taglio. Il motivo, secondo una delle piste seguite dagli investigatori, atterrebbe allo spaccio di stupefacenti.

Intanto i quattro immigrati, di origine magrebina, si sono impossessati dei nostri spazi per mettere in scena un’intollerabile lite – potenzialmente pericolosa anche per coloro i quali sostavano o si trovavano a passare per quei luoghi proprio perché avrebbero potuto essere coinvolti inaspettatamente – che suscita preoccupazione e rabbia”.