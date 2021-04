RIstorazione fino alle 22, l'avviso di Civica Mente: "E' il momento do farsi trovare preparati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È di ieri l’ordinanza del Ministero della Salute che farà rientrare la Campania in zona gialla. Ciò consentirà agli esercizi di ristorazione di effettuare il servizio al tavolo fino alle 22, ma solo all‘aperto e secondo precise regole finalizzate al mantenimento del distanziamento sociale. “È fondamentale che l’Ente Comunale venga incontro ai nostri ristoratori, per consentire a questa categoria una timida ripresa dopo mesi di sacrifici. Bisogna fornire una risposta concreta e immediata ai bisogni del comparto. Non è più accettabile farsi trovare impreparati.” – afferma l’ing. Maurizio Mirra, candidato sindaco per Civica Mente e Rete Civica – “Pertanto, oltre ad applicare tutti i benefici previsti dalle norme statali, è necessario agevolare gli operatori attraverso la realizzazione di procedure maggiormente semplificate e rapide che, a differenza delle attuali, permettano con maggiore rapidità e minori costi di sfruttare questa occasione”.

“L’attuale amministrazione non ha mai brillato per pianificazione e visione.” – aggiunge l’Ing. Tullio Carleo Responsabile Eventi e Cultura di Civica Mente – “Sarebbe necessaria anche una seria collaborazione con le associazioni che rappresentano i commercianti e con le realtà culturali cittadine per programmare un calendario di eventi che consentano di vivere la città nella prossima estate. Dobbiamo rendere viva e frequentata Battipaglia, per un progressivo ritorno alla normalità sia della cittadinanza e sia delle attività commerciali, ricreative e ristorative”.