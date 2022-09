Maraio e Casciello fuori dal Parlamento: i commenti sui social, intanto Castiello rieletto esprime soddisfazione

"Quando ho accettato di candidarmi nel collegio uninomale del Senato di Salerno sapevo di non avere alcuna possibilità di tornare in Parlamento ma nella mia vita non mi sono mai ritratto di fronte alle competizioni impossibili. In fondo inizio’ tutto così quando accettai di sfidare nel ‘97 il sindaco di Salerno Enzo De Luca". Lo ha detto Gigi Casciello, senatore uscente che affida a Facebook le riflessioni per la sconfitta elettorale: "Ho ritenuto giusto intraprendere un nuovo percorso politico senza alcuna garanzia. Sia chiaro, credo che il mio impegno in Parlamento (non mi va di ricordare anche oggi cosa ho fatto e per chi non la sa fa nulla perché vuol dire di non essere stato in grado di rappresentarlo) meritasse ben altra opportunità ma è andata così e ho scelto Azione e il Terzo Polo con Carlo Calenda e Mara Carfagna con consapevolezza, quindi niente recriminazioni ne’ pentimenti: e’ stata la scelta più giusta perché Forza Italia non rappresenta più i moderati ma e’ solo un’appendice della Lega. Non so se il risultato ottenuto possa essere soddisfacente ma con il mio lavoro e i 20mila voti conquistati spero di aver dato un contributo importante al Terzo Polo. Adesso il mio impegno continua e farò di tutto, sempre lo si ritenga utile, perché il Terzo Polo cresca. Qui e altrove. E se il mio impegno, la disponibilità mia e dei miei amici che hanno condiviso questa scelta, dovesse essere ritenuta superflua non c’è problema perché per dirla con il mio amato Cesare Pavese c’è una vita da vivere, ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare e tramonti da godere”.

Parla Maraio

Ad affidare ai social il suo pensiero sul risultato elettorale, anche Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista, che è rimasto fuori dal Parlamento: "Ce l’ho messa davvero tutta. Ho attraversato, in lungo e in largo, un territorio vastissimo. Ho percorso l’Italia senza sosta, incontrando l’affetto di tanti compagni e di tante persone che hanno deciso di darmi la loro fiducia. Non è bastato. - ha osservato - Il mio collegio, quello di Roma, che ho avuto l’onore di rappresentare, è stato messo in discussione dall’exploit della destra e dalla storica sconfitta del centrosinistra. Un collegio che era considerato una roccaforte “rossa”, come è anche successo in parte di Emilia- Romagna e Toscana. Inutile girarci attorno: sono stati commessi troppi errori. Ma nonostante tutto i socialisti hanno deciso di giocare una partita che da subito era apparsa complicata. Per fare l’analisi della sconfitta ci sarà tempo. E lo faremo presto nei nostri organismi. Ora c’è solo una priorità: mettere in salvo il partito. Grazie a chi mi ha sostenuto, chi mi ha accompagnato in questa avventura, ai compagni che si sono candidati e che hanno condotto una battaglia con grinta ed entusiasmo".

La soddisfazione di Castiello

Intanto, Castiello (M5S) è stato rieletto in Senato: “È ufficiale: sono stato rieletto al Senato”, ha detto il senatore uscente del Movimento 5 Stelle e riconfermato al Senato della Repubblica. “Voglio ringraziare tutti coloro con cui ho parlato in questa campagna elettorale, gli attivisti che mi hanno accompagnato in questo tortuoso percorso, i cittadini che ci hanno incoraggiato ad andare avanti e a tutti coloro che hanno riposto fiducia nel nuovo corso del M5S sotto la guida del Presidente Giuseppe Conte” prosegue Castiello. “Prima della campagna elettorale nessuno si aspettava questo risultato del Movimento. Invece, per merito anche del Presidente Conte che ha condotto una campagna elettorale perfetta, è emersa una grandissima fiducia nel progetto politico del Movimento 5 Stelle. Sono già al lavoro per l’organizzazione di un importante convegno sul Mezzogiorno e in particolare sullo spopolamento delle aree interne che avrà luogo a fine di ottobre con la presenza del Presidente Giuseppe Conte, a testimonianza della sua vicinanza alle comunità del Cilento e del Vallo di Diano. Il mio grazie più sentito va in particolare ai 1.457 elettori di Vallo della Lucania, che con il loro sostegno mi hanno consentito di essere il più votato con un percentuale pari al 37,42%”, conclude Castiello.