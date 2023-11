Salerno Pulita, Celano (Fi) scrive alla Procura ed alla Corte dei Conti: "C'è il rischio di danno erariale"

Lettera alla procura, al prefetto ed alla corte dei conti da parte del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, che segnala alcune presunte anomalie in merito alla procedura di mobilità interna avviata da Salerno Pulita.

Salerno Pulita ha avviato una procedura di mobilità interna per spostare i lavoratori dal settore delle pulizie al reparto “igiene urbana”, per poi, evidentemente, procedere ad assunzioni al fine di implementare il reparto delle pulizie (o attraverso selezione o a mezzo di agenzie interinali). Tale procedura appare evidentemente elusiva della norma (L.r. 14/2016) che imporrebbe, invero, nel settore “igiene urbana”, la mobilità a vantaggio dei lavoratori espulsi dagli altri enti del ciclo integrato ed in cerca di nuova collocazione. La Salerno Pulita, non potendo procedere ad assunzioni nel settore “igiene urbana” perché dovrebbe, in virtù della richiamata L.r. 14/2016, servirsi del personale dei Consorzi di Bacino e dei lavoratori espulsi dal ciclo, intenderebbe, insomma, spostare il personale delle pulizie nello spazzamento e nella raccolta dei rifiuti per procedere a collocare “nuovo” personale nel settore delle pulizie. Dalla suddetta “elusione” della norma conseguirebbero anche evidenti danni erariali per le pubbliche Amministrazioni, in quanto i lavoratori espulsi dal ciclo ed inseriti nelle liste di mobilità risultano impegnati in progetti socialmente utili remunerati.