Roccadaspide, Ruberto (Fi): "Preoccupato per la chiusura del centro trasfusionale"

“Sono molto preoccupato per la chiusura del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Roccadaspide, inattivo dallo scorso 15 dicembre, che è stato, per anni, un importante punto di riferimento per tantissimi donatori della zona, oggi costretti a recarsi all’Ospedale di Vallo della Lucania per compiere un atto di solidarietà". dichiara il capogruppo in Consiglio Provinciale di Forza Italia-Lega- Npsi-Udc Giuseppe Ruberto.

L'annuncio

Per l'esponente del centrodestra "è per questa ragione che, venerdì 18 marzo, nel corso della seduta del Consiglio Provinciale di Salerno, porterò la questione all’attenzione dell’intero Consiglio e del Presidente, affinchè venga votato un Ordine del Giorno che impegni l’Asl e la Regione Campania ad assumere provvedimenti immediatiper la soluzione definitiva del grave disservizio”. Secondo Ruberto, dunque, "è quanto meno paradossale che, proprio nel momento in cui si chiede ai cittadini di tornare a donare il proprio sangue per le esigenze sanitarie di tutti gli Ospedali vengano chiusi i Centri Trasfusionali, come quello di Roccadaspide, in territori nei quali raggiungere la struttura ospedaliera più vicina rappresenta un vero e proprio viaggio-calvario. Abbiamo l’obbligo, come amministratori pubblici, di garantire che la solidarietà dei cittadini, come nel caso della Donazione del Sangue, non debba superare ostacoli insormontabili come percorrere quasi 50 chilometri per raggiungere il primo centro trasfusionale operativo”.n.