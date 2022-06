Roccapiemonte, convocato il primo consiglio comunale dopo le elezioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E' stato convocato il Consiglio Comunale di Roccapiemonte. La seduta si terrà dalle ore 17:00 di giovedì 30 giugno 2022 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 luglio 2022 alle ore 10:00.

Questi gli argomenti posti all’ordine del giorno:

• Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 – Esame condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità eletti;

• Giuramento del Sindaco;

• Comunicazione nomina della Giunta Comunale e del Vice Sindaco;

• Presentazione delle linee programmatiche di Governo;

• Nomina della Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei Giudici popolari ai sensi dell’art.13 L.287/1951;

• Elezione Commissione Elettorale Comunale;

• Approvazione delle tariffe TARI anno 2022.

Il Consiglio Comunale verrà svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da diffusione del virus Covid-19 garantendo tra l’altro il distanziamento tra i partecipanti e il rispetto del numero massimo delle persone all’interno dei locali.