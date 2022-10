Roccapiemonte, Trezza e Polichetti attaccano il sindaco: "Comportamento antidemocratico"

Duro intervento delle consigliere comunali di Roccapiemonte del gruppo Rocca Futura-Pd, Luisa Trezza e Giuseppina Polichetti. Nel mirino delle esponenti di opposizione la questione della surroga del consigliere di minoranza Gerardo Adinolfi, attesa da un mese. Sintomo, secondo Trezza e Polichetti, del “ comportamento antidemocratico e sprezzante della legge tenuto dall'amministrazione guidata dal sindaco Carmine Pagano”.

La nota

“Stiamo attendendo da quasi un mese la surroga del consigliere di minoranza Gerardo Adinolfi con l'avvocato Giovanni Adinolfi - scrivono in una nota le consigliere Luisa Trezza e Giuseppina Polichetti - considerato che la delibera di surroga di un consigliere è un atto dovuto, non discrezionale, quindi, obbligatorio e la sua eventuale mancata adozione costituisce una violazione di legge con le conseguenze previste dal vigente ordinamento degli enti locali, non riusciamo a comprendere il motivo di tale ostruzionismo che limita l'azione della minoranza. Abbiamo denunciato il ritardo e chiesto chiarimenti anche al Prefetto di Salerno che nei giorni scorsi ha scritto al sindaco ma ciò nonostante dal palazzo di città solo silenzi. È da una settimana, nonostante la sollecitazione inviata al presidente del consiglio comunale, al sindaco e per conoscenza al Prefetto di Salerno, che non riceviamo alcuna risposta, il che sta a dimostrare ancora una volta lo scarso rispetto delle istituzioni e delle leggi da parte di un'amministrazione che pensa di poter agire al di sopra di ogni regola. Ad oggi il consiglio comunale è manchevole di un componente ma, essendo di opposizione, dobbiamo ritenere che la maggioranza stia ritardando volutamente il suo ingresso in consiglio comunale. E non ci venissero a dire - concludono le due consigliere - che il ritardo è dovuto alla scarsa disponibilità economica dell'ente".