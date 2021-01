Comune di Roccapiemonte: nominati il nuovo Segretario Comunale e il Responsibile dell'Ufficio Tecnico

Il sindaco Carmine Pagano annuncia l’assunzione al Comune di Roccapiemonte del nuovo Segretario Comunale, incarico affidato al dottor Francesco Rubinetti, e del neo Responsabile dell’Ufficio Tecnico che viene guidato dall’architetto Rocco Rescigno.

Il commento

Il sindaco Carmine Pagano guarda con la nuova organizzazione guarda al futuro dell'Ente: “Dopo aver salutato e ringraziato per l'impegno profuso Ornella Famiglietti e Mario Ferrante che hanno egregiamente ricoperto per anni le funzioni di Segretario e dirigente dell’Utc, iniziamo una fase di collaborazione con due validissimi professionisti che, sono certo, contribuiranno a far crescere il nostro Ente grazie alle loro indiscutibili capacità manageriali e tecniche. Il Comune si sta sempre più proiettando verso il futuro e, nonostante le difficoltà burocratiche e quelle legate alla pandemia, abbiamo tracciato una linea di svolta in tanti settori. Saluto quindi con piacere l'arrivo del dottor Rubinetti e dell'architetto Rescigno con i quali, insieme a tutti gli altri dipendenti e alla parte politico-amministrativa dell'Ente, proseguiamo nel lavoro incentrato su innovazione, cambiamento e miglioramento della vivibilità della nostra cittadina che, tra l'altro, è già evidente e visibile a tutti”.