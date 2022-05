Elezioni a Roccapiemonte, Polichetti (Udc): “Terrone candidata, unica vera novità politica”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il vicesegretario regionale Udc Mario Polichetti non nasconde la propria soddisfazione per il progetto politico innovativo e per la squadra messa in campo dall’avvocato Daniemma Terrone per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno per il rinnovo del Consiglio nel comune di Roccapiemonte.

“L’Udc conferma il pieno sostegno al progetto che rappresenta l’unica vera novità politica – sottolinea Polichetti – e che vede per la prima volta nella storia del comune salernitano una donna candidata a sindaco”.