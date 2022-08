Roccapiemonte, Valeria Pagano eletta presidente del consiglio comunale

Tutti approvati i punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Roccapiemonte. Si è proceduta ad inizio seduta all’elezione del presidente del consiglio comunale.

L’elezione

Il consigliere Valeria Pagano, già delegata alle politiche sociali e poi assessore al trasporto e sanità, è stata nominata presidente del parlamentino cittadino con i nove voti della maggioranza. Il consiglio ha poi approvato tutti gli altri punti tra cui: il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario, la variazione di bilancio di previsione 2022-2024, riconoscimenti debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio – esercizio finanziario 2022-2024.

Il commento

Su altri due argomenti si è soffermato in particolare il sindaco Carmine Pagano: “Intanto, complimenti e gli auguri di buon lavoro a Valeria Pagano che, sono certo, saprà essere puntuale e precisa anche ricoprendo questo nuovo ruolo di Presidente del Consiglio. Abbiamo poi approvato un atto di indirizzo a tutela dell’Ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, un gesto importante per far sentire la nostra vicinanza ad una struttura cruciale per il nostro territorio e che merita attenzione e miglioramenti, non tagli e carenze. Inoltre, sono estremamente orgoglioso della definitiva donazione al Comune della chiesetta di via Santa Maria delle Grazie”.