Europee: non c'è Tajani su facsimile e rimanda indietro il materiale

Elettrice salernitana rimanda al mittente materiale elettorale di una candidata alle europee. Non c'era Tajani. E' accaduto a Roscigno, piccolo comune del salernitano, dove una elettrice arrabbiata perche' aveva avuto il materiale della candidata alle europee senza il nome di Tajani ha fatto 20 chilometri per andare al piu' vicino ufficio postale per rispedire il materiale.

Lo sfogo

"E' un fenomeno quello segnalato a Roscigno che troviamo ovunque. La gente vuole votare Tajani e si arrabbia quando trova qualche candidato che consegna il materiale senza il nome del leader", spiega Fulvio Martusciello coordinatore regionale di FI.