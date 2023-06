Rottamazione tasse comunali, Meridione Nazionale scrive a Servalli: "Segua direttive Governo Meloni"

Il coordinatore regionale di Meridione Nazionale Alfonso Senatore e la coordinatrice cittadina di Cava de’ Tirreni Ivana Carpentieri hanno inviato una lettera al sindaco e all’assessore comunale al bilancio per chiedere delucidazioni in materia fiscale.

Come è già a Vostra conoscenza eliminata dal Governo Meloni la disparità di trattamento relativa alla rottamazione tra la riscossione diretta da parte degli Enti Locali e quella tramite la Società privata come la SOGET, tale beneficio può essere applicato anche ai nostri concittadini che sempre difendiamo a spada tratta. Occorre, però, che Voi con delibera adeguaste il rispetto della norma prevista dalla Legge Decreto Bollette, art. 56/2023, conv. D. 14/23, pubblicato in G.U. n.124 del 29 maggio, (rottamazione) alle tasse comunali. Siamo certi che non farete mancare tale provvedimento che riguarda migliaia di nostri concittadini che l’attendono ansiosi, dimostrando cosi sensibilità evicinanza concreta e reale verso le fasce più deboli e povere del nostro paese”.