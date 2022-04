Elezioni Rsu in provincia di Salerno, soddisfazione per la Cisl salernitana

Notevole affermazione della Cisl alle elezioni per il rinnovo delle Rsu nel lavoro pubblico, sanità, scuola e università.“Quella che si sta profilando è una schiacciante vittoria della Cisl a tutti i livelli. In provincia di Salerno si va ben oltre le più rosee aspettative. All’Università di Salerno si ottiene l’83,4%. All’Asl di Salerno il 54%. All’Azienda ospedaliera universitaria del Ruggi d’Aragona il 55% - ha detto il segretario generale, Gerardo Ceres - Negli enti locali (Comuni) oltre il 40%. Al comune di Salerno per la prima volta siamo il primo sindacato". Ora il sindacato attende i dati provenienti dagli istituti scolastici per una valutazione più compiuta, anche se storiche appaiono le prime proiezioni giunte da alcune scuole della città e della provincia. “Crediamo che si sia voluto riconoscere il lavoro fatto, in questi anni, a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici e la scelta di candidati di qualità. E' certo che si è voluto assegnare una forte responsabilità alla Cisl. Tutti saremo impegnati a corrispondere a questa aspettativa", ha concluso Ceres.

Il commento di Miro Amatruda, segretario generale della Cisl Fp Salerno.