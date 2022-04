Elezioni Rsu in provincia, cresce la presenza della Csa salernitana negli enti locali del comprensorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Cresce la presenza del sindacalismo autonomo negli Enti Locali della provincia di Salerno. Le elezioni della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria), a spogli ultimati, hanno evidenziato un rafforzamento della presenza nella provincia di Salerno del Csa, unico sindacato autonomo firmatario di contratto.

COMUNE DI SALERNO

Sebbene una lieve flessione sono stati eletti tre membri e per pochi voti non è stato confermato il risultato precedente di quattro delegati Rsu.

Assenze determinate purtroppo dal consistente numero di casi covid-19 presenti tra i dipendenti comunali e specialmente nel corpo della Polizia Municipale che ha fatto si che molti lavoratori non potessero partecipare alle elezioni.

Si conferma all’interno del comune di Salerno un'area di sindacalismo autonomo e fuori dai giochi dei partiti politici.

I delegati RSU sono Angelo Napoli, Angelo Rispoli e Giovanni De Luca detto Giancarlo.

Un grazie va a tutti i colleghi che ci hanno votato, un ringraziamento speciale va anche al collega Claudio Vuolo, primo dei non eletti ed a tutti coloro che candidandosi, come si dice, ci hanno messo la faccia.

CASTEL SAN GIORGIO

Il Csa raddoppia i membri della RSU diventando il secondo sindacato all’interno del Comune.

Eccezionale risultato della presenza femminile nella figura della collega Annamaria Albero che risulta essere tra i più votati del Comune ed in proporzione (numero votanti e voti di preferenza) tra le più votate della provincia di Salerno.

Un grazie va a tutti i colleghi che ci hanno votato, ai colleghi candidati che ci hanno messo la faccia.

CAVA DE’ TIRRENI

Aumentano i voti per il Csa e viene riconfermata la presenza di un componente all'interno dei rappresentanti.

Un grazie ai colleghi che ci hanno votati, un grazie al collega eletto Walter Celano ed un grosso grazie alla collega Cristina Lambiase che risulta essere la prima tra i non eletti.

EBOLI

Formidabile successo del Csa che non era presente all'interno del comune ed ora è diventata la prima forza sindacale.

Un grazie ai colleghi che ci hanno votato, un grazie ai nostri candidati ed un grazie all'impegno del collega Francesco Cuozzo che ha diretto da pensionato e come segretario aziendale le elezioni in uno con il nuovo segretario aziendale Francesco Madia ed agli altri candidati neo eletti.

NOCERA SUPERIORE

Eccezionale successo dove il segretario aziendale Stefano Ferro è tra i più votati del Comune e si è raddoppiata la presenza del Csa all'interno della delegazione passando da 1 a 2 membri RSU.



PONTECAGNANO FAIANO

Riconfermata la presenza di un componente del Csa all'interno della delegazione RSU.

Un grazie ai colleghi che ci hanno votato, un grazie ai nostri candidati, un grazie al nostro eletto Gaetano Alfinito ed un grazie al collega Gabriele Cavallaro, primo tra i non eletti.

AMALFI

Buon risultato dove viene riconfermata la presenza del CSA all'interno della delegazione Rsu con la riconferma del collega Pietro Lagrotta.

CASTELLABATE

Ottimo risultato dove il Csa risulta essere per voti il secondo sindacato all’interno del Comune.

Eletto il collega Valentino Capezzuto.

GIFFONI VALLE PIANA

Ottimo risultato del Csa che conferma la propria presenza anche all’interno del Comune con il proprio eletto Pasquale Pisano.

SCAFATI

Ottimo risultato dove con l’elezione del collega Pasqualino Carbone, si conferma la presenza del Csa all’interno della delegazione Rsu.

RAVELLO

Nonostante nessun delegato eletto, un passo in avanti per il Csa all’interno del Comune in quanto si è passati dalla totale non presenza ad essere il secondo sindacato.

Un ringraziamento ai colleghi candidati nella speranza di un risultato migliore nelle prossime elezioni.

FISCIANO

Siamo in bilico per l’assegnazione di un delegato Rsu e comunque il Csa si attesta ad essere saldamente un sindacato presente all’interno delle maestranze comunali.

“Un grazie speciale a chi ci ha sostenuti ed un in bocca al lupo ai nostri delegati Rsu”, ha detto il segretario provinciale Angelo Rispoli.