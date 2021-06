Forza Italia Salerno, Ruberto nominato capo della segreteria politica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In attesa di formalizzare il nuovo gruppo dirigente di Forza Italia Salerno, cosa che avverrà nelle prossime settimane, a far data da oggi il coordinatore provinciale e deputato Enzo Fasano ha nominato capo della segreteria politica Giuseppe Ruberto, capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale. «Sono certo della sua collaborazione - ha spiegato Fasano -, così come è stato in questi anni, per la costruzione di un gruppo di giovani, donne e vecchi dirigenti in grado di rilanciare Forza Italia sul territorio provinciale di Salerno».