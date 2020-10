Ruggi: la Lega esulta per la nuova area d’attesa al Pronto Soccorso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Ritengo una piccola ma significativa vittoria della Lega di Salerno la nuova copertura del gazebo adibito ad area hospitality del pronto soccorso. Dopo le nostre denunce, abbiamo finalmente ottenuto la copertura per il gazebo che accoglie i familiari dei pazienti che ora potranno ripararsi dalle intemperie. Esprimo una viva soddisfazione per aver raggiunto questo obiettivo a tutela di chi si trova al Pronto Soccorso per assistere un parente. È stata necessaria una forte denuncia da parte mia e del coordinamento della Lega si Salerno per avviare l’installazione di questa protezione: ora e solo ora c’è un po’ di quel comfort prima solo promesso dal dottor D’Amato. Questa è la politica del fare e non delle chiacchiere e la Lega Salerno sarà sempre vicino ai cittadini": a dichiararlo Vincenzo Musto, dirigente cittadino della Lega.