"Carenza di infermieri al Ruggi, Celano (FI): "Situazione insostenibile, intervenga il sindaco"

"Al Ruggi di Salerno, in particolare presso il reparto di chirurgia d’urgenza, la situazione appare ormai insostenibile, in particolare a causa della gravissima carenza di infermieri e operatori socio sanitari". La denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano, che entra nel merito della situazione venutasi a creare ormai da tempo.

Le criticità

“Attualmente solo quindici infermieri e nove operatori socio sanitari gestiscono un reparto di venti posti letto (tra cui quattro di sub intensiva) - sottolinea Celano - In tali condizioni, è evidente che la qualità dell’assistenza garantita è assolutamente a rischio ed è complicato garantire un servizio adeguato alle aspettative dell’utenza. Tale carenza è anche frutto di determinazioni incomprensibili del management aziendale. La contrazione dei posti letto in altri reparti (chirurgia generale ed ortopedia) avrebbe potuto determinare una più equa distribuzione del personale infermieristico a vantaggio di un reparto, quello di chirurgia d’urgenza, che appare in forte sofferenza e la cui condizione, presumibilmente, si aggraverà nel periodo estivo, allorquando dovrà garantirsi il legittimo diritto alle ferie al personale in servizio”.

L'appello

Il consigliere comunale di opposizione, infine, si rivolge direttamente al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “Intervenga, immediatamente, il sindaco sui manager del Ruggi, anche nella sua funzione di autorità sanitaria locale, a tutela del diritto ad una adeguata assistenza dell’utenza salernitana”.