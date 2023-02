Iesu lascia il Ruggi, Vietri (FdI) e Bicchielli (NM): “Un’altra eccellenza va via, altro fallimento di De Luca”

Il possibile addio del dottore Severino Iesu e del suo staff dal reparto di Cardiologia d’Urgenza dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno "è una notizia amara che – qualora venisse confermata – rappresenterebbe l’ennesima prova del malcontento che vivono tante eccellenze della sanità campana.”. Lo dichiara, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Politiche Sociali della Camera.

La parlamentare della destra spiega: “Il più importante presidio ospedaliero del territorio salernitano continua a perdere il suo potere di attrazione verso la classe medica che conta. De Luca non ha niente da dire? E’ mai possibile – aggiunge Vietri - che il governatore non si renda conto della crisi in cui versa la sanità regionale? I medici fuggono nelle strutture private o in quelle pubbliche del Nord Italia perché non si sentono valorizzati e perché non vengono messi nelle condizioni di poter lavorare al meglio. Vorremmo sapere quando e soprattutto in che modo il governatore De Luca, che amministra la Regione da ben otto anni, intenda fermare questa emorragia di medici verso altre regioni. I cittadini campani, che pagano le conseguenze di questa grave situazione, attendono una risposta” conclude Vietri.

"Gli ultimi spiacevoli episodi di cronaca riguardanti l’ospedale cittadino, che è anche sede della facoltà di medicina dell’università di Salerno, impongono una attenta riflessione e richiedono delle urgenti misure correttive per evitare un disastro sociale che giorno dopo giorno assume dimensioni sempre più giganti. Tutto questo non è solo il fallimento della azione della Direzione strategica del Ruggi ma anche il frutto di scelte sbagliate operate dai luogotenenti del monarca che talvolta sovvertendo ogni regola e logica hanno creato dal nulla apicalità anonime, rispondenti a logiche di bassa clientela elettorale. Tutta questa incompetenza ha portato ad una inarrestabile deregulation assistenziale che crea disorientamento e paura nei cittadini utenti che sono stanchi di attendere intere settimane in pronto soccorso prima di poter essere ricoverati nei reparti specialistici. Tante morti sono inspiegabili e molte volte sono frutto di ritardi assistenziali per mancanza di posti letto e di personale. Le professionalità presenti al Ruggi sono di primo piano ma non sempre sono stati rispettati i criteri meritocratici e di competenza, in taluni casi si è sfiorato il ridicolo attribuendo funzioni e responsabilità su base familistica. Altro punto dolente è il rapporto molte volte conflittuale con l’Università che ha occupato spazi per l’assistenza ospedaliera non restituendo servizi all’utenza così come avveniva prima della creazione della azienda integrata. Da tutto questo deriva un rapido e graduale declino della affidabilità e delle performances del Ruggi d’Aragona che rappresenta ormai un problema da affrontare e risolvere in tempi brevi perché è a rischio la salute pubblica di una intera provincia. Chiederò al ministro di intervenire ed al governo di porre in essere tutte le strategie per mettere in sicurezza assistenziale la struttura che va alla deriva e costituisce l’unico approdo sicuro per centinaia di migliaia di cittadini utenti. L'ipotetico addio di Iesu è la dimostrazione di un sistema fallimentare, non si riconosce il merito di un luminare come il dottor Iesu ma, anzi, si preferisce premiare l’amico di un sistema di potere ormai corrotto"