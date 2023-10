Immagini choc al Ruggi, Lega e Movimento Cinque Stelle attaccano la Regione

Continua la polemica politica sul pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno dopo il servizio televisivo mandato in onda dal programma Piazzapulita di La7. Nonostante le precisazioni del direttore D’Amato, oggi vanno all’attacco la Lega e il Movimento Cinque Stelle.

Le critiche alla Regione e a De Luca

“Di fronte alle immagini choc che hanno fatto il giro dell’Italia le giustificazioni del Ruggi non bastano: è necessario che qualcuno si faccia da parte” tuona Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, che aggiunge: “Come si suol dire, la toppa è peggio del buco – commenta Tommasetti – Alla luce di ciò che abbiamo visto, mi riferisco in particolare alle condizioni degradanti in cui sono abbandonati pazienti anche anziani che nel video risultavano anche legati ai letti, attendevamo almeno delle scuse. Invece dalle parole del manager D’Amato emerge ancora una volta l’intento di voler proteggere solo se stessi. Come si può parlare di strumentalizzazione e di eventi estremamente rari? Gli episodi documentati dalla trasmissione non dovrebbero mai accadere in un ospedale pubblico che voglia definirsi tale, e a maggior ragione in un’Azienda ospedaliero universitaria che ha il compito di forgiare i medici del futuro e che è parte dell’Università di Salerno”. Tommasetti stigmatizza inoltre il silenzio della Regione Campania: “Nella sua diretta del venerdì il governatore De Luca, che tecnicamente è pure assessore alla Sanità, non ha fatto il minimo accenno alla vicenda. Il dolore e la sofferenza di quei pazienti non meritano attenzione? Eppure Salerno e il Ruggi sono sulla bocca di tutti e qualcuno dovrà pagare per una vergogna nazionale. A cominciare dal manager D’Amato da cui si aspetteremmo un passo indietro e non sterili giustificazioni. In mancanza, chiedo l’intervento del ministro Schillaci”. Il consigliere regionale ricorda la battaglia condotta nei mesi scorsi, a partire dalle dimissioni di Severino Iesu, già primario della Cardiochirurgia d’urgenza all’ospedale salernitano: “Lo smantellamento dell’equipe guidata da Iesu è l’emblema della sanità campana: le eccellenze vengono svilite e costrette a partire, andando ad arricchire altre strutture. Come se non bastasse, ci si aspetta almeno che ad un paziente che entra nell’ospedale vengano garantiti gli standard minimi di cura, dignità e decoro. Ma anche su questo, a quanto pare, stiamo toccando il fondo”.

Dal Movimento Cinque Stelle, invece, interviene la coordinatrice provinciale Virginia Villani: “Le immagini sconvolgenti trasmesse nel corso del programma "Piazzapulita" su La7, che hanno documentato la drammatica situazione del pronto soccorso del Ruggi d'Aragona di Salerno, sono la prova, l’ennesima, di un grave fallimento delle politiche sanitarie sul territorio campano, rese ancora più evidenti durante il periodo Covid. Mentre pensavamo di aver toccato il fondo con storie di pazienti assaliti da formiche, strutture fatiscenti e medici costretti ad assistere i malati per terra, queste nuove immagini scioccanti ci fanno capire che la realtà supera ogni immaginazione”. Come è possibile che chi dovrebbe governare la sanità regionale non si sia reso conto di questa situazione vergognosa e disumana?”. E ancora: “È stato straziante vedere persone anziane abbandonate nei loro escrementi, medici e operatori sanitari stremati da turni di lavoro estenuanti, pazienti alcuni affetti da patologie oncologiche, legati ai loro letti senza ricevere assistenza, in un degrado insopportabile. Il Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno chiede un immediato intervento da parte delle autorità competenti. È ora di mettere fine a questa vergogna e garantire la dignità e la sicurezza dei malati nella regione Campania. La salute dei cittadini non può essere compromessa da una gestione fallimentare del sistema sanitario. I fatti di cronaca nella nostra provincia, ci restituiscono quotidianamente il quadro di una sanità allo sfascio, una sanità che non tutela i malati, né chi dovrebbe curarli. Molte volte abbiamo ascoltato il grido di dolore di sanitari costretti a turni massacranti o pazienti costretti a ricorrere al privato perché privi di assistenza nel pubblico, per anni abbiamo denunciato la situazione drammatica in cui sono costretti a lavorare i nostri medici e tutti gli operatori sanitari, per anni abbiamo chiesto utilizzo di graduatorie ferme da decenni o sollecitato concorsi da bandire per sopperire alla carenza di personale. E anche se negli ultimi mesi la situazione sta, faticosamente, cambiando con l’espletamento di alcuni concorsi, la carenza di personale rimane ancora insostenibile! E’ ora di dire basta, non possiamo stare in silenzio davanti a questo abominio, “Legare una persona al proprio letto è una violazione costituzionale e dei diritti umani”. Niente e nessuno potrà mai giustificare tanta crudeltà” conclude Villani.