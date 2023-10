Immagini choc al Ruggi: Iannone attacca De Luca e Celano scrive al Ministro, i commenti di Vietri e Bilotti

Arrivano le prime reazioni dopo il servizio choc di PiazzaPulita sul pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno. Fratelli d’Italia va subito all’attacco di De Luca: “Malati legati ai letti che nuotano negli escrementi al Ruggi sono un’immagine devastante della sanità campana che da tempo denuncio. Ormai De Luca è pericoloso per la salute pubblica” tuona il senatore salernitano Antonio Iannone. Poi l’affondo: “Pensa a scrivere libri e a blaterare solo di terzo mandato mentre questo è lo stato delle cose dopo 8 anni di suo governo della Regione. È tutto straordinario solo nei suoi telesproloqui patinati, sono tutti degli idioti da destra a sinistra tranne lui che è l’unico salvatore; critiche sterili al governo e al suo stesso partito ma la Campania è al disastro. Sulle immagini di ieri sera cosa dice e soprattutto cosa fa? Preferisce offendere chi la pensa diversamente da lui: stantie contumelie in cui tutti sono pinguini, venditori di cocco e solo lui è la persona buona e capace. Una rappresentazione della realtà assolutamente ridicola ed autocelebrativa perché i fatti dicono che in Campania siamo nello stato che le immagini di Piazzapulita ci hanno fornito”.

La lettera al Ministro

Intanto, il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno Roberto Celano ha scritto una lettera al Ministro della Salute Orazio Schillaci: "Gent.mo Ministro, nel corso della trasmissione Piazza Pulita, in onda su la 7 il giorno 26 ottobre 2023, la giornalista ha documentato e mostrato immagini raccapriccianti di pazienti abbandonati per ore nel Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. In taluni casi addirittura legati al letto. E’ una situazione non più tollerabile che chi ha vissuto per la degenza di familiari ed amici conosce bene e su cui Governo ed Istituzioni tutte hanno il dovere di intervenire. A ciò si aggiungono problemi strutturali, in taluni casi ed in alcuni reparti gravi carenze di natura igienico sanitarie e mancanza di personale. Negli ultimi mesi, professionisti accreditati e fortemente stimati anche a livello internazionale, come il Prof. Severino Iesu, hanno lasciato il nosocomio, evidenziando gravi disfunzionie criticità, preferendo lavorare altrove e privando l’ospedale di Salerno di professionalità che hanno in passato dato lustro alla sanità salernitana guidando reparti d’eccellenza.Le politiche clientelari, il controllo asfissiante della politica regionale sulla sanità campana, stanno mettendo in ginocchio i nostri ospedali. La Campania amministrata da De Luca non è più, insomma, in grado di garantire il diritto alla salute. Si chiede pertanto alla S.V. un intervento urgente, al fine di verificare quanto ormai da tempo non solo amministratori locali e cittadini denunciano ma anche mass media documentano con cognizione di causa e con immagini difficilmente confutabili".

L'intervento di Imma Vietri

“Le immagini andate in onda, ieri sera, durante il programma Piazzapulita di La7 sul pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno sono davvero scioccanti ed evidenziano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’eclatante fallimento delle politiche sanitarie adottate negli ultimi otto anni dal governatore della Campania De Luca e dai suoi nominati”: lo ha detto la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera, che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro della Sanità Orazio Schillaci per accertare i gravi fatti denunciati nel corso del servizio televisivo. “E’ stato straziante vedere medici stremati dormire sulle sedie; pazienti (tra cui anche malati oncologici) legati ai lettini senza ricevere alcuna assistenza, altri che scappavano via persino con il catetere ancora attaccato perché esasperati dal caos del pronto soccorso. Scene davvero agghiaccianti - aggiunge Vietri - che hanno mostrato, questa volta a livello nazionale, la cruda realtà che ormai quotidianamente si vive all’interno del principale ospedale della provincia di Salerno. Negli ultimi mesi, inoltre, illustri medici, fortemente stimati anche a livello nazionale ed internazionale, hanno preferito lasciare proprio il Ruggi d’Aragona, spesso insieme alle loro equipe, per andare a lavorare nelle strutture private a causa dell’assenza di meritocrazia e delle mortificazioni che erano costretti a subire, privando, in questo modo, l’ospedale di Salerno di professionisti che, in passato, hanno dato lustro alla sanità salernitana. Questa è la realtà che De Luca tenta invano di nascondere, ma che è sotto gli occhi di tutti e che accomuna molti ospedali della Campania. E’ evidente - conclude Vietri - che il presidente della Regione non è più in grado di garantire il diritto alla salute e soprattutto la dignità ai cittadini campani”.

