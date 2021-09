De Luca e il nuovo Ruggi, Michele Sarno: "Piove nel pronto soccorso, basta spot elettorali"

“Mentre la Regione Campania sponsorizza, per l’ennesima volta, il nuovo ospedale, l’attuale azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona cade letteralmente a pezzi”, ha detto Sarno, commentando la presentazione in merito al progetto del nuovo nosocomio in città

"Stiamo facendo una rivoluzione: 1,3 miliardi per il nuovo ospedale e per il polo riabilitativo". Così Vincenzo De Luca, ieri, ha presentato il progetto esecutivo per il Ruggi. Sul tema, si registra la reazione di Michele Sarno, candidato sindaco per la città capoluogo.

I dettagli

“Mentre la Regione Campania sponsorizza, per l’ennesima volta, il nuovo ospedale, l’attuale azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona cade letteralmente a pezzi”, ha detto Sarno, commentando la presentazione in merito al progetto del nuovo nosocomio in città. È di pochi giorni fa la notizia di infiltrazioni d’acqua al pronto soccorso, a causa della pioggia. “Piuttosto che lanciare spot elettorali, si intervenga immediatamente per la riqualificazione del Ruggi. È inaccettabile che si continui a giocare sulla pelle dei cittadini – ha attaccato il candidato sindaco – Ancora oggi facciamo i conti con liste d’attesa infinite, reparti che risentono della mancanza di personale, professionisti d’eccellenza costretti ad andare via”. Sarno ha anche ricordato che per l’Asl di Salerno sono oltre 9700 le prestazioni chirurgiche recuperabili e oltre 3mila quelle mediche. “Una fotografia che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni, ci gridavano “mai più ultimi” e oggi siamo ultimi per prestazioni sanitarie – ha concluso - Basta presentazioni da spot elettorali, la politica assuma quel ruolo centrale che dovrebbe avere, soprattutto quando si fanno i conti con le difficoltà economiche dei nostri concittadini, spesso costretti a scegliere se potersi curare oppure no”.