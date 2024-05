Europee 2024/ Sandro Ruotolo (Pd) incontra gli elettori nel salernitano

Il candidato al parlamento europeo del Pd Sandro Ruotolo, fedelissimo della segretaria nazionale Elly Schlein, arriva nel salernitano. Martedì 28 maggio, alle 18, accompagnato dal deputato Marco Furfaro e dall’esponente dem Anna Petrone, sarà alla Sala delle Riunioni del Palazzo della Cultura a Vallo della Lucania; alle ore 20, invece, si sposterà a Castellabate per incontrare gli elettori presso “La Yogurteria” sul Lungomare Perrotti insieme ad Anna Petrone. Sarà inoltre possibile firmare per la legge su iniziativa popolare per l’introduzione del salario minimo proposta dal Pd.