Rutino, passeggiata elettorale per il candidato sindaco Leonardo Lasala

Passeggiata elettorale domani a Rutino per il candidato Sindaco di Rinascimento Cilento Leonardo Lasala. Dalle 17.00 alle 18,30 Lasala incontrerà i cittadini di Rutino per raccogliere le loro istanze e presentare il proprio programma. "Il mandato politico è solo un atto di fiducia degli uomini in un uomo - dichiara Lasala - E' per questo motivo che prima di qualsiasi comizio o discorso alla popolazione voglio ascoltare le istanze dei cittadini ed illustrare le progettualità. Il prossimo quinquennio è determinante per le piccole realtà. Soltanto attraverso la grande attenzione verso le opportunità che sono concesse dai fondi nazionali ed europei, sarà possibile realizzare investimenti infrastrutturali senza precedente alcuno. Il voto consapevole dei cittadini di Rutino è determinante per il futuro della comunità".