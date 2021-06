Addio a Guglielmo Epifani, cittadino onorario di Sacco: il cordoglio di De Luca (Pd) e Cirielli (FdI)

"La vita mi ha portato lontano, prima con mio padre, e poi con il mio lavoro. Vi chiedo scusa di non aver curato di più i contatti con il paese” dichiarò in occasione di una visita nel borgo cilentano

Il mondo del sindacato e della politica piange Guglielmo Epifani, 71 anni, deceduto oggi dopo una breve malattia. Ex segretario generale della Cgil, alle elezioni politiche del 2013 venne candidato alla Camera dei Deputati come capolista del Partito Democratico, venendo eletto deputato della XVII Legislatura. L’11 maggio 2013 venne nominato, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, segretario del Pd fino alla elezione a leader di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente.

Il legame col Cilento

Nel 2010 arrivò nel salernitano quando gli fu conferita la cittadinanza onoraria di Sacco, piccolo paese cilentano dove nacque la madre. "La vita mi ha portato lontano, prima con mio padre, e poi con il mio lavoro. Vi chiedo scusa di non aver curato di più i contatti con il paese” dichiarò in occasione di una visita nel borgo cilentano.

Il cordoglio dei politici

Il vice capogruppo del Pd Piero De Luca: “La scomparsa di Guglielmo Epifani è una notizia tragica che addolora profondamente. Già Segretario Generale CGIL e leader PD. Politico appassionato, di alto profilo morale e culturale. Ha dedicato la vita alla tutela dei diritti e dei più deboli. Ci mancherai, Guglielmo”.

Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, esprime il suo "cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Epifani. Eravamo sicuramente su posizioni politiche diverse - continua il parlamentare in una nota - ma ho sempre apprezzato la sua serietà e la sua indiscussa capacità di confrontarsi con tutti, soprattutto con gli avversari politici. Se ne va una persona perbene, seriamente impegnata prima nel sindacato e poi nelle istituzioni, molto legata anche alla provincia di Salerno, visto che la mamma era originaria di Sacco. Un sentito abbraccio alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore".