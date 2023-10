Lavoro, Piero De Luca (Pd): “Salario minimo urgenza non più rinviabile. Basta melina del Governo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Stiamo portando avanti da mesi una battaglia forte sull’occupazione, per rafforzare la dignità, la stabilità e le tutele dei lavoratori, soprattutto dei giovani e delle donne. I salari bassi e la precarietà costringono moltissimi giovani a lasciare il nostro Paese e trasferirsi altrove per cercare un posto di lavoro dignitoso ed un compenso adeguato per poter vivere. Istituire il salario minimo legale, aprire una discussione seria su alcuni contratti come quelli dei riders per evitare il rischio sfruttamento, la lotta alla precarietà è la nostra priorità e vorremmo che anche il Governo se ne occupasse. Nel Pnrr sono previste risorse per creare 750 mila nuovi posti di lavoro entro il 2026, un’occasione che non possiamo perdere ma che dovremo sfruttare al massimo per dare un futuro migliore ai nostri giovani“. Lo ha dichiarato l’onorevole Piero De Luca che ha partecipato alla Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro in corso di svolgimento a Salerno.