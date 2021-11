Salernitana-Juventus, Lambiase (M5S): "Ingorghi previsti, il Comune come si è organizzato?"

Esplode la polemica sui disagi alla viabilità in vista della partita di calcio tra Salernitana e Juventus in programma per stasera alle 20.30. Un match tanto atteso che ricade in un giorno infrasettimanale e lavorativo. Parla di “appuntamento da bollino nero per la mobilità cittadina in vista di un evento che mancava dal secolo scorso (1999) a Salerno” il consigliere comunale del M5S Catello Lambiase, che ricorda: “Allora furono 36.841 gli spettatori presenti allo stadio Arechi. Oggi, causa restrizioni Covid e riduzione della capienza degli impianti sportivi, i supporter saranno 20.000 o poco più, ma nonostante siano passati più di 20 anni da quella partita, l'approssimazione dell'amministrazione comunale a gestire eventi è finanche peggiorata”.

Le critiche

Nel mirino dell’esponente grillino finisce l’operato del Comune: “Al momento non esiste un assessore alla mobilità, le deleghe sono (forse) in capo al sindaco e la polizia municipale è in stato di agitazione, perché in carenza di personale e di risorse. Ai problemi di viabilità, che già hanno portato a mega ingorghi nelle scorse partite (i lavori stradali per la costruzione di una rotatoria, la chiusura e la riduzione di parcheggi causa nuova edilizia residenziale), si aggiunge la mancanza di un vero piano alternativo di mobilità che possa rendere il deflusso degli spettatori più ordinato per quella che è una partita importante in termini di affluenza, programmata per una serata infrasettimanale - fattore che rende l'organizzazione dell'evento più complessa - che mette la città di Salerno al centro dell'attenzione nazionale e che meriterebbe una prevenzione ed una pianificazione degna di un evento di serie A.Eppure, a poche ore dall'evento, non si conoscono i piani dell'amministrazione. La metropolitana, il potenziamento della mobilità pubblica sono solo chimere”.

Per Lambiase “Salerno non merita di arrivare impreparata a questi importanti appuntamenti, ma d'altronde se di fronte ad un temporale non si ha altra soluzione che quella di chiudere le scuole, limitandoci a pregare che il "signor meteo" sia benigno, le risposte sono presto pronte. Le soluzioni sarebbero – in ogni caso - nelle possibilità, se solo ci fosse qualcuno in grado di occuparsi del problema a tempo pieno. La richiesta dell’apertura della Metro sino allo stadio Arechi, il potenziamento delle corse pubbliche, la possibilità di adibire altri spazi a parcheggi vanno organizzati in tempo utile, non all'ultimo minuto".