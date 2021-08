Stadio Arechi, Michele Sarno al sindaco Napoli: "Carenza di tornelli ha ridotto la capienza"

"Lo stadio Arechi pronto per la serie A? La carenza dei tornelli ha ridotto la capienza e sempre meno persone possono accedere allo stadio comunale". Lo ha dichiarato l'avvocato Michele Sarno, candidato sindaco per la città di Salerno, in occasione della prima partita di campionato, con la Salernitana che debutta ufficialmente in serie A.

Le criticità

L'aspirante primo cittadino del centrodestra unito spiega: "Il sindaco Napoli ha annunciato, attraverso i suoi canali social, che l'Arechi è pronto ad accogliere le grandi squadre ospiti dei granata ma dovrebbe anche dire, per amor di verità e onestà intellettuale, che al di là delle disposizioni anti covid la capienza è ulteriormente ridotta a causa dei tornelli - continua Sarno - e quindi i tifosi risultano penalizzati dalla incapacità di un amministrazione che condanna la comunità alla energenzialità senza mettere in campo un’adeguata prevenzione tesa a ristorate gli interessi dei tifosi e dei salernitani. Con la vittoria dei granata e la conquista della serie A, il Comune avrebbe dovuto lavorare fin da subito all'adeguamento dell'Arechi, puntando anche sulla capienza che oggi conta 26500 posti a sedere raggiungendo i 36mila posti a sedere ma al di là delle promesse e dei proclami elettorali oggi nulla è stato fatto. A discapito, ancora una volta, della cittadinanza".