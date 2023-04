Salerno si prepara alla Fiera del Crocifisso Ritrovato: spuntano le bandiere e le prime bancarelle

Salerno si prepara ala XXXI edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro con il Comune di Salerno. “Nei vicoli del tempo”: questo lo slogan di una tra le maggiori fiere medievali d’Italia, in programma dal 28 aprile al 1 maggio 2023, nel centro storico.

La curiosità

E, proprio lungo le strade antiche del capoluogo, questa mattina è iniziato il montaggio dell’allestimento della Fiera. Sono apparse già le bandiere lungo via mercanti, le prime bancarelle in legno in via Duomo e altri addobbi che arricchiranno, anche quest’anno, la manifestazione tanto cara ai salernitani.