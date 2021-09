Elezioni a Salerno, Tofalo (M5S): "Pd senza simbolo, pronti ad accogliere i loro elettori"

“Vogliamo esprimere la solidarietà ai militanti e simpatizzanti del Partito Democratico che anche stavolta non troveranno il loro simbolo sulla scheda elettorale. Un Pd non pervenuto nella seconda provincia della nostra regione, domanda alla quale non c’è risposta da parte della dirigenza provinciale. Una vicenda politica a tratti surreale”. Lo dice in una nota il parlamentare salernitano del Movimento Cinque Stelle Angelo Tofalo, già sottosegretario di stato alla Difesa, in merito all’assenza del simbolo dei democratici dalle elezioni comunali di ottobre.

L’appello

Tofalo lancia un messaggio agli elettori del Pd: “Noi siamo pronti ad accogliere gli elettori che non troveranno il loro partito sulla scheda. Rivolgo un appello sentito a tutti gli elettori del Pd, siamo pronti a renderli protagonisti del nostro nuovo progetto politico con le liste civiche di Elisabetta Barone che ha dimostrato di essere la vera e unica alternativa per la guida della città di Salerno e con il nuovo progetto nazionale di Giuseppe Conte” conclude Tofalo.