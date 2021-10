Arresto Savastano, De Luca: "Nessun commento, a Salerno c'è il sole. Tranquilli tutti"

Il governatore della Campania replica a Valeria Ciarambino del M5S che aveva chiesto le dimissioni del consigliere regionale: "Spero che non si ritorni a dover ascoltare le scuse dopo magari dieci anni di una vicenda giudiziaria"

"Su queste cose non si fanno commenti, si rispettano le iniziative in corso. Punto e basta. E possibilmente lo si fa con grande civiltà. Ognuno faccia il suo lavoro fino in fondo". Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando l'inchiesta della procura di Salerno che vede tra gli indagati anche Nino Savastano, consigliere regionale eletto nella lista del movimento Campania Libera, raggiunto da una misura cautelare applicativa degli arresti domiciliari.

L'ironia

De Luca ha anche scherzato con i giornalisti: "C'è il sole a Salerno - ironizza il governatore, interpellato dai giornalisti a margine di una iniziativa nel consolato francese di Napoli - e il clima è meraviglioso". Ai cronisti che gli chiedevano un commento circa la richiesta di dimissioni dalla vicepresidenza della commissione del consigliere Savastano, avanzata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania Valeria Ciarambino, De Luca risponde: "Spero che non si ritorni a dover ascoltare le scuse dopo magari dieci anni di una vicenda giudiziaria. Tranquilli tutti quanti. C'è un lavoro che è in corso. Quindi: grande rispetto, serenità e grande fiducia. Punto, tutto il resto è bene toglierlo di mezzo".