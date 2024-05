Salerno, Vuolo (FI): “La città ha bisogno di una visione turistica che il presidente De Luca non ha”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Le distinzioni di De Luca tra le strutture ricettive come B&B e alberghi creano contrasto tra gli operatori. Serve invece una visione turistica, una strategia che il Presidente De Luca ostacola con le sue differenziazioni. Salerno, e la Campania nel suo insieme, hanno bisogno non solo di strutture ricettive adeguate, ma anche di creare una rete turistica attrattiva per i visitatori che sappia fornire servizi all’altezza delle altre città europee. Vorrei ricordare al Governatore della Campania che Salerno è all’88° posto per la qualità della vita e al 97° per ambiente e servizi su 105 città. Invece di creare frizioni all’interno del settore, crei le condizioni perché tutti traggano giovamento da un’offerta turistica adeguata. In quanto membro titolare della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo, ho ottenuto l’inclusione dell’Aeroporto “Costa d’Amalfi” di Salerno nella rete TEN-T con l’obiettivo di raggiungere i 4’000’000 di viaggiatori annui. Non mi fermerò qui, con me la nostra Campania sarà protagonista in Europa, con De Luca è tristemente ai piedi di tutte le classifiche”. Questo il commento dell’onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare Forza Italia e candidata al Parlamento europeo nella Circoscrizione Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia)