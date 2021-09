Bagno di folla per Conte a Salerno: "Con Elisabetta Barone andremo al ballottaggio"

Giuseppe Conte tira la volata finale alla campagna elettorale per le Comunali 2021 di Elisabetta Barone. E lo fa con un comizio in Piazza Portanova, con il pienone di pubblico in una piacevole serata di inizio autunno, e con un messaggio chiaro e convinto lanciato agli avversari di Salerno: “Andiamo noi al ballottaggio”.

Bagno di folla

Un segnale di fiducia e di sostegno per Elisabetta Barone, la candidata sindaca sostenuta dalla lista del Movimento 5 Stelle che, nell’arco di un mese, ha ricevuto due volte la visita dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri, i quale, dal palco di Piazza Portanova, circondato dai parlamentari salernitani Tofalo, Provenza e Cioffi, ha fatto una panoramica della situazione politica nazionale, ricordando le battaglie del Movimento 5 Stelle, a cominciare da quella sul reddito di cittadinanza.

L'assist alla Barone

“Riscontro una grande voglia di partecipare e dare un contributo alla politica, i cittadini hanno voglia di riprendere le proprie vite e anche la vita politica. C’è il senso di un’onda che sta crescendo. Questo non vuol dire che si tradurrà in chissà quali risultati ma è molto positivo questo entusiasmo. Avremo delle sorprese”. E poi la certezza: “Gli altri valuteranno e ci appoggeranno se vogliono una proposta seria. Al ballottaggio andremo noi, non certo il centrodestra”.