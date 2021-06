Salerno con Voi: proposte, sollecitazioni, analisi, segnalazioni, idee innovative

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La lista Salerno con Voi, espressione del movimento civico Salerno Sociale, fornisce ai salernitani l’opportunità di far sentire la propria voce. Il giovedì alle ore 17, presso la sede di ‘Salerno con Voi’ in via Orofino 49 - Torrione, i cittadini potranno registrare il proprio video-messaggio utilizzando la postazione (microfono e videocamera) appositamente allestita.

I video-messaggi saranno successivamente pubblicati sui canali ‘social’ ed internet di ‘Salerno con Voi’.

La coordinatrice Tea Siano: “Mettiamo i nostri strumenti a disposizione di chiunque abbia voglia di illustrare la propria visione di città, intenda proporre soluzioni a problemi, raccontarsi o, più direttamente, segnalare criticità. Chiunque lo desideri potrà liberamente presentarsi presso la nostra sede e chiedere di registrare il proprio messaggio. Siamo convinti che dalla condivisione e dal confronto delle idee possano scaturire le azioni politiche più proficue”.