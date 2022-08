Salerno, convocato il consiglio provinciale per martedì 9 agosto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con proprio decreto n. 96 del 28 luglio u.s., il Presidente della Provincia di Salerno convoca il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per il giorno 9 agosto 2022, alle ore 11,00. Si allega qui il decreto di convocazione con relativo ordine del giorno.

“Per ora restano confermate - dichiara il Presidente Michele Strianese - le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”

Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw