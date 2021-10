Salerno, Strianese convoca il Consiglio provinciale

Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube

Il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ha convocato il Consiglio provinciale in seduta pubblica, straordinaria e di prima convocazione per mercoledì 13 ottobre 2021, alle 11. Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube.

Il commento

“Chiaramente – dichiara il presidente Strianese – sono confermate le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.”