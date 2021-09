"Salerno di Tutti", gli appuntamenti con Lambiase, Forte e Bassano

La partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni amministrative è uno dei punti cardine del programma di "Salerno di Tutti": domani, domenica 26 settembre, dalle 11 alle 13, presso il comitato elettorale di Lorenzo Forte e Nadia Bassano, in via dei Greci 150, i due candidati consiglieri, insieme a Gianpaolo Lambiase, saranno presenti con un "Referendum Open Day": raccoglieranno firme per la modifica della legge sulla caccia 157/1992, per la depenalizzazione della coltivazione della cannabis e per legalizzare l'aiuto medico alla morte volontaria in Italia.

Inoltre, lunedì 27, Lorenzo Forte e Nadia Bassano, congiuntamente al candidato sindaco Gianpaolo Lambiase, incontreranno ed ascolteranno i cittadini all'apericena organizzata presso il circolo La Sequoia in via Sabato de Vita a Pellezzano, dalle ore 20.

La nota