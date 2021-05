Elezioni 2021, pronta la lista "Salerno di Tutti": ecco i primi candidati

“Salerno di Tutti” sarà presente alle prossime elezioni comunali. A guidare la lista il consigliere comunale Gianpaolo Lambiase che si dice pronto, come cinque anni fa, a correre per la carica di sindaco per rappresentare la sinistra alternativa al Pd deluchiano. “La nostra – ha spiegato Lambiase – è stata un’opposizione costruzione come dimostrano anche gli atti che hanno recepito le nostre istanze. In questi anni abbiamo portato all’attenzione della Giunta e del Consiglio comunale i problemi segnalati dai cittadini, evidenziato gli sprechi di denaro pubblico, denunciato il consumo del fuoco, difeso l’ambiente”.

I candidati

Al suo fianco, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, anche alcuni dei candidati della lista che è ormai pronta: Lorenzo Forte, Nadia Bassano, Roberto Lombardi, Alessia Cuccurullo, Sabrina Prisco, Giuliano Trentini, Nello De Luca. Il dialogo resta aperto con le associazioni, i comitati di quartieri e anche con quei partiti come Liberi e Uguali e M5S, per dar vita ad una larga coalizione da presentare agli elettori.