Elezioni politiche: ecco gli eletti nei listini salernitani, non mancano le new entry

Sono sei gli eletti nei listini proporzionali per la Camera dei Deputati in provincia di Salerno, quattro invece quelli per il Senato: dieci, dunque, quelli premiati nei listini bloccati, a cui si aggiungono i altri quattro eletti nei collegi uninominali (vinti tutti dal centrodestra)